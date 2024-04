Reprodução/Globo O campeão do BBB 24 alugou uma casa avaliada em R$ 1,5 milhão

No dia 16 de abril, Davi Brito foi consagrado campeão do BBB 24. Poucos dias após sua vitória, o motorista de aplicativo se hospedou em uma mansão em Barra de Jacuípe, na Bahia, avaliada em R$ 1,5 milhão. O aluguel do imóvel, localizado em um condomínio de luxo, gira em torno de R$ 35 mil.

Enquanto o ex-brother estava confinado na casa mais vigiada do Brasil, sua mãe e irmãs moraram em uma propriedade alugada pela TV Aratu, afiliada do SBT, que se sensibilizou com a situação dos familiares. Antes, todos viviam em uma comunidade de Cajazeiras, na periferia de Salvador, e dormiam no chão.

A nova residência fica próximo à praia e conta com garagem para três carros, três quartos climatizados e é toda mobiliada. De acordo com o jornal Extra, a mansão fica a 36 km de Salvador e está à venda por R$ 1,5 milhão, quase metade do valor recebido após sua vitória no BBB 24.





Além disso, é possível alugar a residência por temporada. Para isso, o morador deve desembolar R$ 3 mil ao fim de semana. Conforme o colunista Vinicius Viana, a propriedade teria o valor de R$ 35 mil de aluguel mensal.

