Reprodução/Instagram A ex-participante do BBB comemorou sua aposentadoria

Em 2011, Michelly Crisfepe investiu em sua carreira como musa fitness após ser eliminada do BBB. Quatro anos depois, chamou a atenção ao atingir os 9% de gordura corporal e por sua participação em eventos fitness. Durante esses anos, dedicou-se integralmente ao trabalho e finalmente deu um "basta" em sua carreira profissional. A ex-participante do reality show da Globo juntou todo o dinheiro que ganhou, estudou sobre investimento e construiu sua aposentadoria aos 40 anos.



"Tenho uma vida maravilhosa e literalmente estou ganhando dinheiro dormindo. Quando estava no BBB 11, após analisar a minha participação no programa, vi que tinha um grande potencial para ganhar o prêmio na época (R$ 1,5 milhão). Tenho o privilégio de ser casada com um cara incrível que me permite investir e guardar todo o meu dinheiro. Estudei muito, me arrisquei e me sinto realizada por conquistar minha própria aposentadoria", disse.

"Era uma rotina de alimentação e treinos muito puxados. Quando conseguíamos ir a um aniversário, a gente levava a nossa marmita e nunca podíamos comer o que eles comiam. Depois de 10 anos nessa vida, decidi entrar num ano sabático e viver mais livremente, sem compromisso com rede social, com dieta, com o treino... Comecei a me dedicar mais à minha família e isso me alimenta. Hoje nos sentamos todos à mesma mesa, comemos todos a mesma comida, sobremesa... Isso tem me trazido tanta alegria e prazer", apontou.





A ex-BBB é casada com Carlos Tomaiolo e juntos são donos de uma empresa de publicidade e marketing. "Ele me viu e se apaixonou por mim. Se não fosse conhecida, será que o Carlos iria me enxergar? Um mês depois fomos morar juntos", relatou.

Com 13 anos de relacionamento, o casal planeja ter filhos: "O nosso erro foi não congelarmos óvulos. Nos últimos anos estávamos frenéticos, só trabalhando. Mas estamos tentando engravidar de forma natural. Ainda não aconteceu. Neste ano vamos fazer um tratamento mais específico. Se até o ano que vem o bebê não chegar, vamos adotar uma criança".

Em 2015, Michelly Crisfepe foi criticada após dizer que, assim que a criança deixasse seu peito, ela iria ser alimentada com whey protein. "Tomará whey protein hidrolisado (o produto hidrolisado contém baixa quantidade de gorduras e carboidratos e possui uma alta concentração de proteínas hidrolisadas, que ajudam na absorção mais rápida dos nutrientes, permitindo que o tecido muscular se recupere mais rápido)", enfatizou.

*Texto de Júlia Wasko

