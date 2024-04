Divulgação A ex-esposa do ex-participante do BBB 24 realizou uma série de procedimentos estéticos

Camila Moura, ficou conhecida após a participação de seu ex-marido, Lucas Henrique, no BBB 24. A professora de história se submeteu a uma série de procedimentos estéticos com o Dr. Giovany Bettega. A nova influenciadora digital realizou botox e peeling facial personalizado na região das olheiras.



Ela visitou a clínica do Dr. Giovany Bettega, conhecido por cuidar de celebridades, como Erika Schneider, Solange Almeida e Lucas Lucco, e se submeteu à aplicação de toxina botulínica (botox) e um peeling facial personalizado.

Aos 29 anos, a ex-esposa de Buda apostou em uma transformação para manter a pele jovem e radiante. Camila Moura ainda ressaltou que sua intensa rotina de trabalho exigia grande exposição da sua imagem.

"Com o aumento da exposição, as rugas e a olheira me incomodavam muito, principalmente nos vídeos. Elas me faziam parecer cansada", esclareceu.

"Conversamos bastante sobre as expectativas da Camila e elaboramos um protocolo específico para ela. Utilizamos toxina botulínica na testa, entre as sobrancelhas e na região dos olhos, e iniciamos com um peeling superficial no rosto todo para dar um viço à pele e melhorar a sua aparência (...) A Camila já tem retorno agendado para breve para dar continuidade ao tratamento da olheira e iniciar outros procedimentos que definimos em conjunto", acrescentou o profissional.

Até então, a professora de história não havia realizado nenhum procedimento estético. "É muito importante buscar profissionais qualificados e experientes para cuidar da saúde da pele, porque além do conhecimento, é fundamental respeitar os desejos do paciente", concluiu.

Divulgação A ex-esposa do ex-participante do BBB 24 realizou uma série de procedimentos estéticos





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko