Reprodução A cantora contou mais detalhes de seu estado de saúde

Em 2022, Céline Dion revelou que foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). A condição provoca rigidez muscular, causa dores agudas e afeta a mobilidade. Dois anos depois, a artista deu sua primeira entrevista e contou mais detalhes da condição neurológica.



"Cinco dias por semana eu me submeto a terapia atlética, física e vocal. Não venci a doença, pois ela está e sempre estará dentro de mim. Espero um milagre, uma forma de curá-la com pesquisas científicas. Mas, por enquanto, tenho que aprender a viver com ela", declarou à Vogue da França.

A artista ainda foi questionada se retornará aos palcos e foi sincera: "Não sei. Meu corpo me dirá". No dia 25 de junho, o Prime Video lançará o documentário "I Am: Céline Dion", descrito como "uma carta de amor aos seus fãs". A produção mostrará como ela lida com a Síndrome da Pessoa Rígida.





Em fevereiro deste ano, Céline Dion fez uma aparição pública surpresa do Grammy 2024. A artista subiu ao palco para anunciar o prêmio de Melhor Álbum do Ano, vencido por Taylor Swift, com Midnights.

*Texto de Júlia Wasko

