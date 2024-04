Reprodução A atriz estaria com oito faturas de condomínio atrasadas

Taís Araújo está envolvida em uma batalha judicial após deixar de pagar oito faturas de condomínio de uma sala comercial no Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. Ao todo, a atriz deve R$ 28.500 referente aos pagamentos atrasados.

De acordo com a revista Veja, a artista foi cobrada na 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca. No último domingo (14), um oficial de Justiça tentou avisar Taís Araújo sobre a pendência, mas não a encontrou no endereço.

À coluna Veja Gente, José Koury, proprietário do estabelecimento, revelou mais detalhes da situação: "O Barra World se encontra numa ótima situação financeira no momento. Pagando todos os tributos, fornecedores, e impostos absolutamente em dia. Além disso, não deve sequer um centavo aos bancos. A inadimplência com o condomínio de alguns proprietários é absolutamente normal em qualquer condomínio".





"Não podemos comentar sobre os inadimplentes que estão sendo acionados na justiça. Este é um procedimento corriqueiro em qualquer instituição. Quando algum devedor não paga suas dívidas, o credor pode acioná-lo judicialmente", concluiu.

