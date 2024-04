Reprodução A rapper desabafou sobre seu afastamento dos palcos

No último sábado (20), Gloria Groove usou seu perfil do Twitter/X para comunicar seu retorno aos palcos. A rapper emocionou os fãs com o fim do hiato e um longo desabafo sobre seu período longe dos holofotes: "Mudaram por completo a minha percepção de mundo".



A artista não mencionou o motivo do afastamento dos palcos e dos shows, mas garantiu que foi fundamental para seu retorno. Gloria Groove ainda recebeu uma série de mensagens e carinho e apoio nos comentários.

"Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor. Hiato também é construção. Silêncio também é música. Para criar, é preciso VIVER", admitiu.





"Vivi momentos que mudaram por completo a minha percepção de mundo, de jornada, da minha pessoa... Garanto que da próxima vez que a gente se encontrar, serei alguém diferente. No fim do dia, meu coração se alegra com a certeza de que tenho somado na vida de vocês com muita música & muita arte. E que assim seja. Com amor, GG", concluiu.

"Hiato também é música, todo mundo precisa de tempo, é bom ver que você se respeita como pessoa também. Estamos sempre aqui, te amo", comentou um dos usuários. "Estamos com saudades, meu amor, mas felizes em saber que esse tempo longe foi para o seu bem!! Estaremos aqui sempre com você e por você!! Nós te amamos", pontuou outro. "TE AMO!!!!! Estou muito feliz que você viveu e aproveitou muito esse tempo!!!! E mal posso esperar para te reencontrar!!!", afirmou outro.

