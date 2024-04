Reprodução O repórter da emissora foi barrado na barraca da namorada do campeão do BBB 24

Nesta segunda-feira (22), Ramon Lisbôa, repórter da TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador, na Bahia, foi surpreendido com um empresário na porta da barraca da Mani Rego. O jornalista tentou se aproximar do carrinho de lanches para realizar uma entrevista com a namorada do campeão do BBB 24, mas foi impedido.



O repórter mostrou ao vivo como foi a situação e explicou mais detalhes: "Você aqui é casado, né? Quando fica dois ou três dias sem ver a companheira, você fica naquela ansiedade, naquela saudade. E Davi com três meses sem ver a mãe. E aí ficou a repercussão. 'Já viu meu filho, já encontrou, já dormiu de conchinha'. A resposta ficou no ar logo depois, de repente, ele anuncia que está conhecendo ela melhor. Depois ela some, não dá declarações. A irmã, vai para o Rio de Janeiro acompanhar ele. Ela também estava no Rio de Janeiro, mas não encontrou com Davi. Depois falaram o que? 'Não a gente se viu rapidamente'. Mas apenas se viu? Não deram detalhes".

"Este final de semana, Mani deu o seguinte texto nas redes sociais, postou lá no Instagram, 'me senti como um produto colocada em uma prateleira abaixo. Descobri através das redes sociais', porque o Davi disse que estava conhecendo ela melhor. Lá no Instagram dela tinha: Esposa do Davi. E aí? Você sabe que a gente é jornalista, não é fofoqueiro, é jornalista. Eu, junto com meu cinegrafista, já cheguei na barraca gravando. Tudo podia acontecer, tudo podia acontecer", acrescentou.





"A Mani estava com vários fãs tirando foto, com um empresário muito conhecido, ex-empresário de uma cantora famosa, talvez a maior do Brasil. E aí você vê essa cena aí, faz o seguinte, aciona a sirene, eu vou sair daqui da delegacia, eu vou direto para a barraca de Mani de novo, vou trazer todos os detalhes sobre o meu encontro com ela com exclusividade no programa Universo. Hora da tarde aciona a sirene que eu estou indo imediatamente de novo na barraca da Mani. E aí você que é telespectador da TV Aratu vai acompanhar o desfecho final dessa história. Mani falou ou não falou? Se você quiser dar um spoiler você pode dar, viu, Marcelo? Mas todos os detalhes eu só conto hora da tarde no programa Universo. Será que tem entrevista exclusiva com o Davi falando sobre essa separação ou não com a Mani? Tudo uma hora da tarde aqui", concluiu.

O Repórter Ramon Lisboa da TV Filiada ao SBT em Salvador, foi na barraca da Mani hoje e não conseguiu uma entrevista com ela, pois foi impedido por um empresário na porta da barraca. pic.twitter.com/iPOecl2Qdj — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) April 22, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko