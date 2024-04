Reprodução/Instagram O cantor do grupo Molejo retornou mais uma vez para a UTI

Nesta segunda-feira (22), o grupo Molejo divulgou mais um boletim médico do cantor Anderson Leonardo. O vocalista havia deixado a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) há 11 dias, mas precisou retornar após uma piora. O músico está internado desde o dia 24 de março para tratar um quadro de insuficiência renal e um câncer na região inguinal.



"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", comunicou no Instagram.



O boletim médico foi assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor-médico da unidade hospitalar. De acordo com a revista Quem, a transferência do quarto para a UTI se deu por conta de uma queda de pressão arterial de Anderson Leonardo.





O grupo Molejo ainda pediu doações de sangue: "A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo, está precisando muito de nossa ajuda. Doação de Sangue nos endereços acima, em nome de: Anderson de Oliveira. Cod. de Doação: 10473433".





*Texto de Júlia Wasko

