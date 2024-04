Reprodução O campeão da primeira temporada do reality show declarou sua torcida

Nesta segunda-feira (22), a segunda edição de A Grande Conquista estreia na Record. Thiago Servo, campeão da primeira temporada, declarou sua torcida para Poliana Roberta. A participante do reality show da emissora de Edir Macedo já está sendo aclamada por suas semelhanças com a cantora Ana Castela e é uma das apostas para vencer o programa.



"Quem gosta de mim e torceu por mim, torçam pra Poliana Roberta, gente fina demais, vocês não vão se arrepender, vamos levá-la pra mansão", disse o cantor.

Aos 29 anos, Poliana Rocha embarca em um novo desafio ao integrar o elenco de A Grande Conquista. A atriz e estudante de Veterinária estudou em uma escola de zona rural até os 14 anos. Quatro anos depois, ingressou no curso de teatro na Universidade Federal de São João Del Rei.





Além disso, acumula diversos títulos, como Princesa de Itutinga 2013, Rainha da Fecic 2013, Miss São João Del Rei 2014, Rainha do Torneio Leiteiro da Del Rei Expo 2014 e Miss regional 2014. Ela ainda sonhava em ser uma das musas da Banheira do Gugu e brincada de ter o próprio programa de TV. Com o falecimento do pai, encerrou seus trabalhos como modelo para cuidar das propriedades.

A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda-feira (22), na Record, a partir das 22h30. A nova edição contará com o comando de Rachel Sheherazade e 100 participantes em busca de R$ 1 milhão. Os internautas também poderão acompanhar tudo em tempo real pela plataforma de streaming Playplus.

