Nesta segunda-feira (22), Daniela Lima voltou ao comando do Conexão GloboNews e acabou com o mistério de seu sumiço após não aparecer dois dias consecutivos. A jornalista não apresentou a atração na última quinta-feira (18) e sexta-feira (19) e levantou suspeitas envolvendo seu afastamento.

"Calma, Calabreso! Bom dia, gente. Eu adoeci, mas estou de volta. Sim, era saúde. E estamos no ar com o detalhamento exclusivo da maior ofensiva do Lula 3 sobre a classe média. VEM", publicou em seu Twitter/X.

Calma Calabreso!!!!!!!!!!! Bom dia, gente. Eu adoeci, mas estou de volta. Sim, era saúde. E estamos no ar com o detalhamento exclusivo da maior ofensiva do Lula 3 sobre a classe média. VEM — Daniela Lima (@DanielaLima_) April 22, 2024





Na manhã desta segunda-feira (22), a emissora confirmou que a jornalista enfrentou um problema de saúde. "Daniela não foi afastada do Conexão. Na semana passada, ela teve uma indisposição e por conta disso precisou ficar fora por dois dias, mas já está no ar hoje, dia 22", comunicou. Com isso, Daniela Lima foi substituída por Leilane Neubarth e Camila Bomfim na quinta-feira (18) e Bárbara Carvalho e Camila Bomfim na sexta-feira (19).





Entretanto, uma discussão entre Daniela Lima, Fernando Gabeira e Leilane Neubarth também teria sido o motivo de seu afastamento. A discussão foi iniciada após conversarem sobre o julgamento de magistrados ligados à Lava Jato pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

"Eu só queria dizer para a Dani o seguinte, cada vez que você menciona Thompson Flores, você diz que é o juiz que negou a libertação do Lula e dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central", disparou Fernando Gabeira. "Não é isso. Deixa eu só me justificar, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para colocar o personagem na monta que ele teve na história", respondeu Daniela Lima.

"O que ele quer dizer, Dani, é que neste aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Você tem toda a razão, esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz e não cabe nessa questão agora", acrescentou Leilane Neubarth. "Não, como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato de ele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal, é outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem para quem está em casa entender o tamanho do cidadão", insistiu a apresentadora. "Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira me traz duas colocações que parecem fundamentais, que são prudência e manter a isenção", concluiu repórter.

Ao comentar uma reversão de soltura do Lula em 2018 por Thomson Flores. Daniela Lima na GloboNews é censurada pelos Lavajatista Leilane Neubarth e Fernando Gabeira. Leilane Neubarth que em 2018, comemorou a prisão do Lula 👇 pic.twitter.com/y1QoxthguX — Gilmar de Alcântara (@VoxGilmar) April 20, 2024









