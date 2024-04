Reprodução A atriz revelou mais detalhes dos bastidores da série

Nesta segunda-feira (22), Cinthya Rachel publicou um vídeo em seu Instagram contando mais detalhes dos bastidores de Castelo Rá-Tim-Bum, incluindo o salário que recebia para interpretar Biba na produção da TV Cultura. A atriz admitiu que nenhum dos artistas do elenco ficou rico com a série infantil: "Quando a gente ia receber, eram 47 centavos para 2 mil meias vendidas".



"Afinal, nós ficamos ricos com Castelo Rá-Tim-Bum? (...) Segundo este contrato aqui, nós éramos milionários, ganhávamos milhões por mês, mas eram milhões de cruzeiros antes do plano real. Era um contrato comum de trabalho, talvez com algumas cláusulas um pouco polêmicas. Mas não ganhávamos dinheiro, não. Era um salário normalzinho. Quando a gente começou a fazer o Castelo, não tínhamos ideia do que ia virar", iniciou.

"Quando estreou, ainda demorou um tempinho pro projeto pegar, mas não ganhamos dinheiro fazendo o programa, não. Tinham muitos produtos licenciados: meia, videogame, quebra-cabeças, até boneca da minha cara, da Biba. Quando a gente ia receber, eram 0,47 centavos para 2 mil meias vendidas. Só ganhamos amor e carinho mesmo", brincou.





"A primeira exposição foi aquele furor, esgotou ingresso... E nós não ganhamos nada por nenhuma delas. Teve até uma polêmica porque falaram que os atores estariam lá, mas eu fiquei sabendo pela mídia. Depois entraram em contato, porém não fomos. Onde conseguimos ganhar um pouquinho mais de dinheiro foi na peça do Castelo, porque as sessões eram lotadas e ganhávamos uma porcentagem da bilheteria. É igual àquela frase de quando eu era criança: dinheiro não traz felicidade, mas pelo menos ajuda você a chorar nas margens do rio Sena. Falando em chorar, tivemos alguns momentos tensos ali", concluiu.

"Hablei muito e trouxe polêmicas nesse vídeo da série em homenagem ao #castelo30anos.#casteloratimbum #nostalgia", escreveu na legenda da publicação.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko