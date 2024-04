Reprodução O assessor da namorada de Davi Brito se pronunciou

Nesta segunda-feira (22), Fritz Paixão se pronunciou sobre as acusações de ser o responsável pelo fim do relacionamento de Mani Rego e Davi Brito. O empresário e assessor da namorada do campeão do BBB 24 publicou um comunicado e esclareceu mais detalhes do término da relação apontado como marketing.



Em seus Stories do Instagram, o empresário apontou por meio de seus advogados: "O empresário FRITZ PAIXÃO, por meio de sua assessoria jurídica, vem rechaçar todas as acusações que lhe imputam a figura de empresário, assessor e responsável pela carreira de Mani Reggo".

"A relação de FRITZ PAIXÃO com Mani Reggo se limita tão somente a um contrato de prestação de serviços de publicidade legalmente firmado com o Instituto Maria Preta Promoções e Eventos LTDA, CNPJ nº 53.177.654/0001-51, real responsável pela carreira e pelo agenciamento de Mani Reggo. Também estão repudiadas todas as notícias que responsabilizam FRITZ PAIXÃO pelo término do relacionamento de Mani Reggo com o ex-BBB Davi. O empresário não possui qualquer relação pessoal com as partes acima citadas, limitando-se tão somente a firmar um contrato de prestação de serviço de publicidade com Mani Reggo, conforme citado. O empresário não possui qualquer interesse na vida pessoal de Mani Reggo e do ex-BBB", acrescentou.





"Todos os veículos de comunicação que imputam à FRITZ PAIXÃO a responsabilidade pelo fim do relacionamento das pessoas acima citadas, bem como atribuem o título de assessor, empregador, empresário ou parte da 'equipe' de Mani Reggo incorrem no crime de difamação tipificado no artigo 139 do Código Penal, haja vista que atribuem no empresário informações falsas e prejudiciais à sua imagem de empreendedor honesto «e comprometido com o desenvolvimento das suas empresas, de modo que tais notícias devem ser IMEDIATAMENTE retiras de circulação, sob pena de adoção das medidas judicias cabíveis", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko