Na última semana, Vincent Martella esteve no Brasil para participar do Imagineland 2024. O intérprete de Greg em Todo Mundo Odeia o Chris aproveitou a viagem para dar entrevistas ao The Noite com Danilo Gentile e Inteligência Ltda., além de gravar uma enquete de humor do Central Comedy. E esses não foram os únicos que buscaram parcerias com o artista. Igor Coelho, dono do Flow, revelou mais detalhes do valor cobrado para o bate-papo.



O host do podcast respondeu a um telespectador que pediu a presença de Vincent Martella nas gravações: "Dificilmente vai rolar. O cara começou a fazer um leilão cobrando alto para ir nos bagulhos, tá ligado? Eu não pago ninguém pra vir aqui, então não vai rolar".

De acordo com Igor Coelho, o ator pediu a bagatela de US$ 5 mil, aproximadamente R$ 25 mil. "Eu nem acho que isso seja coisa dele. Não deve ser coisa dele, mas foi isso que rolou", apontou.





Em março deste ano, Vincent Martella contava com apenas 20 mil seguidores do Instagram e viu rapidamente os números decolarem. Ele explodiu principalmente após demonstrar seu amor pelos brasileiros e hoje conta com 6,7 milhões de seguidores na rede social.

*Texto de Júlia Wasko

