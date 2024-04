Reprodução/Instagram Stéfani Bays teve crise de ciúme e agrediu Vini Büttel





Uma situação pra lá de bizarra aconteceu no reality show De Férias com o Ex Diretoria, que a MTV deve colocar no ar a partir de maio: Stéfani Bays, finalista de A Fazenda 12, simplesmente perdeu o controle e acabou expulsa do programa de pegação após agredir fisicamente Vini Büttel, ex-participante de A Fazenda 14, e destruir o cenário da mansão em que foi gravada a atração.







A coluna conversou com diferentes participantes e pessoas que atuaram nos bastidores, na condição de anonimato, e juntou os "retalhos" dos depoimentos para compor essa história, que envolve amor, ciúme e um surto inesperado.

É importante frisar que foi esta modesta coluna quem revelou, ainda no ano passado, que a MTV havia decidido gravar a versão "all stars" de seu principal reality, e também antecipamos alguns nomes do elenco. E foi com muita surpresa que soubemos do início do romance de Stéfani e Vini logo no começo das gravações.

A relação foi conturbada do começo ao fim, principalmente pelo ciúme excessivo de Stéfani. A situação piorou quando Ana Witcel, ex-namorada de Vini, saiu do mar e entrou no jogo após quase 10 dias de gravações (isso deverá ocorrer no quarto ou quinto episódio). A veterana simplesmente descontrolou e promoveu inúmeros barracos. Foi neste momento que o empresário decidiu acabar com o romance com a influenciadora.





As coisas só pioraram, e Stéfani ficou gritando e xingando todo mundo nas festas, até que chegou o dia que a produção armou um date entre Vini e Ana, nitidamente para provocar ainda mais caos. Os dois vão para a área reservada, têm o momento íntimo, e quando retornam à mansão o caos inicia.

Tomada pelo ciúme, Stéfani começa a berrar com Vini no quarto, perde completamente o controle e começa a agredi-lo com tapas e chutes. Ela ainda pega itens do cenário e começa a atacar nele. O empresário tentou sair do local para não se machucar mais e pediu ajuda para os outros participantes do programa, com o objetivo de conter a influenciadora. Foi neste momento que a equipe de produção saiu de trás das câmeras para contê-la e decidiu expulsá-la do jogo.

Embora a relação dos dois tenha sido bastante turbulenta na casa, eles se reencontraram após as gravações e retomaram o romance. Até onde apuramos, eles não seguem mais juntos. O motivo ainda é um mistério.

De Férias com o Ex Diretoria reúne inicialmente 12 participantes que se destacaram em edições anteriores do programa, e ainda não tem data oficial de estreia. As gravações ocorreram em Maragogi (AL). Além de Vini e Stéfani, estão no time titular Nakagima, Martina Sanzi, Fafa, Lumena Aleluia, Escarião, Cleber Zuffo, Igor Freitas, Lis Aguiar, Majú Mazalli e Lhuis Mattos.

