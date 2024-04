Reprodução/Instagram Andressa Urach quer comprar apartamento, mas moradores tentam barrar sua mudança





Andressa Urach tem tirado o sono de um grupo de velhinhos aposentados que moram em um prédio de luxo no bairro de Moema, um dos mais nobres da zona sul de São Paulo. Tudo porque a garota de programa tem negociado a compra de um apartamento no local, mas os moradores mais tradicionais já preveem os pesadelos que terão com a nova moradora e se reuniram para impedir sua chegada.







A coluna tomou conhecimento do caso por conta de uma moradora do prédio --que não conta somente com moradores da terceira idade. Ela relatou que Urach foi vista algumas vezes entrando e saindo do local, e os vizinhos curiosos logo trataram de descobrir o motivo de suas visitas.

Quando tomaram conhecimento de que Urach estava negociando a compra de um apartamento, os mais exaltados com a possível chegada da garota de programa ao pacato prédio logo se organizaram para tentar impedir a comercialização do imóvel.

O grupo procurou o proprietário atual do apartamento e alegou que o prédio é um ambiente "de família", e o fato de Urach ser garota de programa e trabalhar produzindo conteúdo adulto para a internet poderia alterar significativamente o fluxo do "tipo de pessoas" que passariam a transitar pelas áreas comuns.





Além disso, o excesso de exposição midiática de Urach e os frequentes escândalos que ela promove também foram colocados como eventuais problemas para os atuais moradores, que gozam de uma vida tranquila e se sentem seguros no prédio.

Entre os velhinhos aposentados que estão revoltados com a possível chegada de Urach, o caso é uma tragédia anunciada. Mas os moradores mais jovens estão se divertindo com o empenho do grupo em tentar barrar o negócio de compra e venda, tanto que o assunto virou também uma piada entre eles.

A coluna procurou Andressa Urach para saber se ela tinha conhecimento deste "motim" contra sua mudança, e também entender em que pé está o processo de compra do imóvel, mas até a publicação deste texto não tivemos resposta. Atualizaremos assim que ela se manifestar.