Divulgação Jean Vlogs e Roger Edon fazem sucesso com game show na web





Criado por Roger Edon e apresentado por Jean Vlogs, o programa no canal Lucrando em Casa, fenômeno no Telegram, ganhou popularidade e tem premiado milhares de pessoas que se encontram enfrentando necessidades em tempos de crise.

A jornada da dupla, no entanto, vai além do sucesso do show. "Sempre tivemos a ambição de criar algo que não só fosse divertido, mas que também fizesse a diferença na vida das pessoas", diz Roger. "Apresentar o Giro da Sorte e ver a alegria dos participantes não tem preço", completou Jean em conversa com a coluna.

Jean, que já conquistou mais de um milhão de inscritos em seu canal do YouTube antes de se tornar empresário e apresentador, compartilha sua visão: "Transitar do YouTube para o empreendedorismo e agora para a apresentação do Giro da Sorte tem sido uma jornada incrível. Estou empolgado em usar minha experiência para entreter e engajar nossa audiência no Lucrando em Casa."

Uma parte crucial dessa jornada foi a parceria com a RealsBet, uma plataforma que se destacou como a Rising Star of the Year 2023, pela SiGMA, e continua a brilhar em 2024.

Para participar do Giro da Sorte, os usuários precisam ter uma conta na RealsBet, garantindo assim uma experiência segura e confiável. Essa colaboração é um testemunho do compromisso de Roger e Jean em proporcionar oportunidades justas e transparentes no mundo do iGaming.