Reprodução O personal trainer quintuplicou o número de seguidores nas redes sociais

Na última quinta-feira (18), o fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo pegou os fãs do ex-casal de surpresa. A modelo admitiu que viveu um affair com o personal trainer Gilson de Oliveira quando ainda estava em um relacionamento com o artista. Em poucos minutos, internautas descobriram o Instagram do treinador e ele já quintuplicou o número de seguidores na rede social. E agora ele tem feito até publis.

Logo após a ex-mulher de Belo confirmar a traição ao colunista Leo Dias, o perfil do personal trainer surgiu entre os possíveis "motivos" do término do casamento. Pouco depois, Gilson de Oliveira viu seus números saltarem de 3 mil seguidores para mais de 16,2 mil pessoas o acompanhando na rede social.

Em seus Stories, o personal trainer tem aproveitado o alto engajamento e seu crescimento em números de seguidores para fazer publicidade de suplementos que ajudam no ganho de massa muscular.

Até o momento, Gracyanne Barbosa e Belo não se pronunciaram em seus perfis do Instagram, mas o "amante" aproveitou os holofotes e publicou uma indireta: "O brilho do Espírito Santo na vida de uma pessoa causa mais inveja do que bens materiais. Ninguém roubará a sua luz, pois ela provém do Senhor. Eu acredito".





Ao portal Leo Dias, a modelo informou que o casal está separado há oito meses e colocou fim no casamento de 16 anos. "Não estou mais [com o personal], já estive. Nossa relação [a de Gracyanne e Belo] já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite", declarou.

Como noticiado em primeira mão pela coluna, Belo ficou assustado quanto a traição veio à tona e cancelou a coletiva de imprensa que faria com o grupo Soweto , em São Paulo, na última quinta-feira (18). O artista estava ciente de que seria questionado sobre o fim do relacionamento e optou por não participar da conversa sobre a turnê de comemoração dos 30 anos do grupo.

*Texto de Júlia Wasko

