Divulgação A emissora confirmou a saída da apresentadora

Chris Flores não faz mais parte do elenco do SBT. Após sete anos na emissora de Silvio Santos, ela teve uma reunião na tarde desta sexta-feira (19) com os executivos para tratar do desfecho de seu contrato. Segundo a emissora, a decisão se deu em comum acordo.



"Sim, a decisão ocorreu em comum acordo entre as duas partes", disse o SBT em nota enviada à coluna.

Chris concedeu uma entrevista a um site do UOL assim que deixou o SBT para informar de sua saída da emissora. Ela disse que estava descontente em apresentar um programa sobre fofocas, e avaliou que o Fofocalizando não fazia mais sentido em sua vida.





Vale lembrar que a apresentadora está fora do ar desde outubro do ano passado, quando pediu licença à emissora para tirar suas férias e emendar com um breve sabático para viajar e se dedicar aos estudos.

Era para ela ter retornado ao trabalho ainda no final de 2023, mas isso não aconteceu, porque ela já tinha manifestado sua vontade de deixar o vespertino de fofocas.

Chris aguardava uma nova oportunidade na nova programação do SBT, mas se sentiu desprestigiada ao ver toda a movimentação na contratação de profissionais da concorrência para novos projetos.

Ela esperava integrar o elenco do Chega Mais, mas o convite nunca veio. Chris, na verdade, havia sido a primeira opção para comandar o finado Vem Pra Cá, que durou menos de um ano. Estava tudo certo para ela apresentar a revista eletrônica, mas Silvio ordenou que a atração ficasse com Patrícia Abravanel.