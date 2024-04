Reprodução A apresentadora recebeu uma proposta de outra emissora

No dia 1° de abril, Eliana surpreendeu todos os telespectadores e fãs com a notícia de sua saída do SBT. A apresentadora segue com contrato com a emissora até o final de junho deste ano, mas já está sendo sondada por outras emissoras. Embora muitos deem como certa sua ida à Globo, ela também recebeu uma proposta milionária da Record para assumir um programa aos domingos.



As informações são do site NaTelinha. De acordo com fontes ouvidas pelo canal, a emissora de Edir Macedo propôs um valor muito acima do que Eliana recebia no SBT, e que a Globo não estaria disposta a igualar.



A contratação da ex-funcionária da empresa de Silvio Santos seria mais uma forma de tentarem brigar pelo segundo lugar de audiência, que atualmente pertence ao SBT. Vale lembrar que domingo é o único dia em que a Record não ocupa essa posição.







Em comunicado à imprensa, o SBT confirmou o fim da parceria: "O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024".



"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

