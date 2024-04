Reprodução/Globo/João Miguel Jr O cantor estará no próximo programa da emissora

Na última quinta-feira (18), o fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo pegou os fãs do ex-casal de surpresa. A modelo admitiu o envolvimento extraconjugal com o personal trainer Gilson de Oliveira. Três dias depois, Belo estará nas telinhas da Globo em um especial de pagode do Altas Horas.

A próxima edição do programa da emissora fará uma viagem aos anos 1990 e recordará um dos movimentos musicais de maior sucesso da década: o pagode. Para isso, Andrezinho e Claumirzinho (Molejo), Belo, Bruno Coimbra (Só no Sapatinho), Dodô (Pixote), Eliana de Lima, Raça Negra, Salgadinho, Vavá e Márcio Duarte estarão presentes.

"Sempre toquei anos 90 no meu show. Gosto de lembrar, gosto de tudo o que eu fiz [...]. Tenho muito orgulho de estar ali nessa década", admitiu Belo. "O Raça Negra foi um divisor de águas. Depois do Raça Negra foi que o pagode se tornou profissional, porque vieram com um show com sonorização, iluminação. Eles são muito importantes", comentou Andrezinho. "Conhecemos Luiz Carlos, do Raça Negra, e para a capa do nosso primeiro álbum foi ele quem nos 'vestiu'", revelou Dodô.

Leia também





"Foi nas batucadas [de roda de samba] e no futebol que acabei conhecendo o pessoal do Katinguelê", apontou Salgadinho. "Começamos jogando futebol também. Conheci o pessoal lá, e eles me convidaram para o grupo. O Só No Sapatinho começou em 1997", complementou Bruno.

Vale lembrar que a gravação do Altas Horas foi realizada no dia 2 de abril, ou seja, dezesseis dias antes da traição de Gracyanne Barbosa vir à tona. Entretanto, eles estariam separados há oito meses, de acordo com o jornalista Lucas Pasin. Ou seja, tudo isso não passa de uma coincidência.

Como noticiado em primeira mão pelo colunista que vos escreve, Belo cancelou sua participação na coletiva de imprensa com o grupo Soweto. O evento acontecerá celebrará os 30 anos da banda e terá sua primeira apresentação no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, será transmitido pelo Multishow e Globoplay a partir das 20 horas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko