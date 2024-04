Reprodução O diretor do reality show revelou o motivo da escalação da ex-sister do BBB 24

Na última quinta-feira (18), Boninho participou de uma live no Instagram com Matteus Amaral e Beatriz Reis e surpreendeu os fãs do BB 24 ao revelar que a ex-sister tentou por anos entrar no reality show da Globo. O diretor da produção ainda esclareceu o motivo de ter efetivado a seleção somente nesta edição.



"Eu só coloquei ela pra infernizar vocês. Eu só botei ela porque eu achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandar ela ficar quieta e calar a boca", brincou.

"Essa figura, o primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso, todo mundo acha que ela fez um personagem. Ela é essa maluquice toda", acrescentou.





Por fim, o diretor da Globo ainda parabenizou os ex-brothers pelo sucesso da edição: "Vocês resistiram, parabéns, vocês foram incríveis. A gente não tem preferidos, a gente tem escolhidos".

Boninho contando que só colocou a Bia no BBB24 para infernizar o resto do elenco. pic.twitter.com/T5w9eePp2k — Beatriz (@beadeverdade) April 19, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko