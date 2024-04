Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa traiu Belo com personal trainer; veja detalhes





Abalado com a exposição do fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa e também com a revelação de que foi traído, o cantor Belo cancelou a coletiva de imprensa que faria na noite desta quinta-feira (18) com o grupo Soweto, em São Paulo. O evento estava marcado desde a semana passada, mas os jornalistas convidados acabaram de ser avisados sobre o cancelamento.



Belo receberia os jornalistas, juntamente com os demais integrantes do grupo, no Allianz Park a partir das 20h. O objetivo era falar da turnê de comemoração dos 30 anos do Soweto. Ciente de que perguntas sobre o fim do casamento seriam feitas, Belo optou por não estar presente. E o evento acabou cancelado.



A notícia do fim do casamento foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. O jornalista Leo Dias falou diretamente com Gracyanne, que além de admitir o término, ainda revelou que se envolveu com outro rapaz que conheceu na academia.

O caso foi exposto como uma traição. No programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista chegou a expor a foto do suposto amante. Mas a equipe de Gracyanne tem dito que não houve infidelidade, e que ela se envolveu com o rapaz em um momento em que ela e Belo não estavam juntos, durante uma crise.