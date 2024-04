Divulgação O cantor já havia admitido que estava solteiro durante um show

No dia 7 de março, Belo se apresentou no navio Numanice e uma gravação do momento voltou à tona na última quinta-feira (18). O fim do casamento do cantor com Gracyanne Barbosa foi um grande susto para os fãs, mas a fã Livia Teodoro já estava ciente do novo status de relacionamento.



Durante o show, Belo questionou ao público: "Quem ai está solteiro? Eu tô solteiro também". Em suas redes sociais, Livia Teodoro compartilhou o momento. "E eu que já sabia, desde o navio Numano, que o Belo está solteiro e eu posso provar, porque eu gravei sem querer ele falando", disparou.

"Vocês vão me desculpar, mas quem é meu amigo já sabia. Porque eu não só ouvi, como sem querer gravei. Não era segredo (eu acho), a solteirice do Belo!", acrescentou na legenda.





"Eu fui, eu tava, eu também ouvi!", comentou um dos usuários do Instagram. "Belo disse no navio Numanice que tava solteiro. Faz mais de um mês isso. O povo tava tão louco que nem percebeu", apontou outro. "E o Belo já tinha avisado no cruzeiro que tava solteiro", concluiu outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko