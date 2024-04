Reprodução/Instagram O estabelecimento surfou na traição e chamou a atenção dos clientes

Na última quinta-feira (18), o fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa após um caso extraconjugal da modelo com o personal trainer Gilson de Oliveira veio à tona. Embarcando no escândalo, o Bar da Orla, em Belo Horizonte, usou a imagem do ex-casal para divulgar "chopp grátis para clientes que provarem que já foram cornos".



O perfil do estabelecimento no Instagram informou mais detalhes da promoção "Chopp grátis para clientes que provarem que já foram cornos. Cada chifre que o cliente provar é um chopp que ele vai tomar por nossa conta em homenagem ao Belo", anunciou.

"Lembrando que tem que provar o chifre", acrescentou na legenda. Nos comentários, clientes reagiram à proposta. "O belo-horizontino dá aula de marketing", apontou um dos usuários. "Pode fechar o bar pra mim", disse outro. "Já separa meu barril de 50 litros aí para amanhã", brincou outro.





"Amanhã eu fico bêbado. Doeu no início, mas tô sentindo a felicidade voltando", admitiu outro. "Os humilhados sendo mais humilhados ainda", disparou outro. "Vou beber de graça a noite toda", afirmou outro.





