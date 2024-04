Reprodução A ex-participante perdeu mais de 199 kg desde a estreia do reality

Em agosto de 2023, Tammy Slaton, protagonista do reality show Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso, foi presa por posse de drogas nos Estados Unidos após uma denúncia anônima, mas foi liberada e deverá se apresentar à Justiça em 24 de abril deste ano. Recentemente, ela impressionou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao mostrar sua perda de peso.

O programa contou com três temporadas, exibidas entre janeiro de 2020 e novembro de 2021. No início da produção, Tammy Slaton pesava 328 kg, mas ao fim já havia perdido 199 kg. Em dezembro do ano passado, ela revelou que alcançou a marca de 129 kg.

Em agosto, ela foi presa por posse de drogas no estado norte-americano do Kentucky. A ex-estrela do reality show foi alvo de uma denúncia anônima, foi liberada após realizar o pagamento da fiança.





A prisão foi realizada cinco dias após o funeral de Caleb Willinghan, seu ex-marido. Os dois estavam separados, mas ainda não haviam se divorciado e ela lamentou a morte do ex-parceiro nas redes sociais: "Estou devastada em compartilhar a notícia da morte do meu marido. Ele era o meu melhor amigo e o amei profundamente. Quando conheci o Caleb, ele se tornou o meu anjo protetor e agora está cuidando de mim".

