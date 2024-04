Reprodução/Instagram Beatriz Reis está nos planos da Globo





Há quem a ame, e há quem não a suporte. Mesmo ciente da disparidade de sentimentos do público por Beatriz Reis, a Globo começou a preparar o terreno para ter a ex-BBB em seu elenco. E o motivo é um só: fator comercial. A emissora está empolgada com a alta procura dos anunciantes pela quinta colocada do BBB 24, e quer aproveitar que ela já tem uma formação artística para aperfeiçoa-la e tê-la de alguma forma em seu casting.





É importante frisar que Bia já tem um contrato com a Globo, tanto artístico quanto comercial, assinado antes de entrar no BBB 24, e que acabará em 30 de junho. Em 16 de janeiro, esta modesta coluna antecipou em primeira mão que a emissora passou a agenciar a vida comercial dos participantes de seu maior reality show para aumentar sua concentração de ganhos com as campanhas feitas pelos brothers.

Fontes da coluna relataram que os agentes comerciais que costumam gerenciar as carreiras de participantes do BBB assim que eles saem do programa estão sendo dispensados de maneira sutil pela família de Bia. Estes profissionais, que fazem os ex-brothers potencializarem seus ganhos comerciais e até os ajudam no direcionamento de suas carreiras pós-reality, foram com tudo para cima da ex-camelô, mas estão a ver navios.





Procuramos ontem (17) a Globo, por volta das 11h para ter um posicionamento sobre esta informação, mas até agora não recebemos nenhuma resposta. Mas hoje (18), o colunista Flávio Ricco publicou em sua coluna no portal R7 que a emissora já registrou a marca "Brasil do Brasil", bordão usado exaustivamente por Bia no BBB 24.

Ou seja, as informações batem. O que soubemos é que foi oferecido a Bia um contrato de dois anos. Pode parecer loucura em tempos atuais, mas a Globo vê um enorme potencial na jovem, tanto por sua trajetória de vida, quanto em seus atributos artísticos e também pelo alto interesse das marcas em tê-la protagonizando suas novas campanhas publicitárias.

A propaganda que Bia fez para o iFood, exibida no intervalo comercial da grande final do BBB 24, foi um case de sucesso. Nunca antes um eliminado do programa havia sido rapidamente contratado para um trabalho deste porte. E para completar, a repercussão foi extremamente positiva para todas as partes, incluindo a Globo, que faturou uma bolada com o trabalho da ex-BBB.



De acordo com o site oficial de Negócios da Globo, uma inserção comercial no intervalo do BBB 24 custa R$ 764 mil. Fora isso, costuma-se pagar 20% do valor da ação como cachê ao talento em evidência. E como Bia é agenciada pela Globo, uma parte de seu lucro fica retido no caixa da emissora.

Para Bia, as possibilidades na Globo são muitas. O que a emissora pretende, agora, é lapidar a imagem da ex-camelô. Torná-la mais artística e menos caricata, sem deixar que ela perda sua essência, que fez milhões de brasileiros se apaixonarem por ela logo na largada do reality show.