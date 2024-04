Reprodução/Instagram O cantor publicou uma foto ao lado do campeão do BBB 24

Nesta quinta-feira (18), Rodriguinho compartilhou seu reencontro com Davi Brito após o fim do BBB 24. O cantor decidiu deixar a rivalidade de lado e parabenizou o vencedor desta edição do reality show da Globo: "Jogo é jogo".



Para finalizar: clique com o campeão da edição! Jogo é jogo, e você jogou muito bem. Só te desejo tudo de melhor e que Deus abençoe a sua caminhada. Parabéns", escreveu em seus Stories do Instagram.

O ex-vocalista do Travessos também compartilhou registros ao lado de seus rivais Beatriz Reis, Alane Dias, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.





Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a interação e questionaram a mudança de rota de Rodriguinho, que afirmou diversas vezes que não queria contato com Davi Brito. "Limpando a imagem", apontou um dos usuários do Twitter/X. "Quem diria que um dos únicos a postar coisa com o Davi seria o Rodriguinho?", questionou outro. "Burro ele nunca foi! O cara teve falas escrotas, mas em seus momentos sãs ele sempre reconheceu Davi como jogador. Legal a atitude e isso que esperamos que as pessoas evoluam!", comemorou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko