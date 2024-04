Reprodução/Record/Edu Moraes A apresentadora comentou sobre sua saída do reality show

Rachel Sheherazade foi do inferno ao céu na Record. Após ser expulsa de A Fazenda 15, ela conquistou um contrato com a emissora e agora é a apresentadora titular de A Grande Conquista, que estreia em 22 de abril. Mas as lembranças do reality que a projetou nacionalmente ainda seguem vivas na memória, inclusive os momentos de tristeza que se sucederam após a eliminação por agredir Jenny Miranda.





"Assim que eu saí do confinamento, a única coisa que eu pensava era nos meus filhos, em abraçá-los, sentir o cheiro deles. Depois que cheguei em casa, abracei, chorei muito, me acalmei", disse ela durante a coletiva de imprensa de A Grande Conquista, realizada na tarde desta quinta-feira (18), em Itapecerica da Serra (SP).

Mas depois que fez o contato com seus filhos, ela recobrou a consciência e passou a sentir falta do confinamento, e passou a desejar sua volta para o jogo. Tanto que na época ela curtiu posts de fãs que cobravam o diretor Rodrigo Carelli para sua volta por meio de uma repescagem.







"Queria voltar pra Fazenda porque meus amigos estavam lá. Um era meu filho, outra era minha filhinha. Encontrei nessas pessoas razões apra continuar, para permanecer no jogo. Essas alianças são fundamentais para você permanecer. Enquanto eu estava lá dentro eu sonhava com meus amigos, tinha pesadelo com meus inimigos. Meu mundo virou aquilo. E até o subconsciente passou a viver lá dentro", declarou.

Desde os tempos do SBT, de onde saiu em 2021, Rachel projetava sua carreira para o Entretenimento, mas as oportunidades que surgiam eram todas relacionadas ao Jornalismo. Quando deixou de integrar o elenco da emissora de Silvio Santos, ela chegou a trabalhar em um portal de notícias, em uma revista e até a fazer participações frequentes na CNN Brasil, mas ainda atuando bem longe da área que almejava.



Foi a partir de A Fazenda 15 que sua trajetória mudou. Inicialmente, ela havia recusado participar do reality show, mas se arrependeu e ligou para Carelli para refazer sua resposta e aceitar a entrada no programa.

"Eu já planejava migrar do jornalismo para o entretenimento. Mas jamais imaginei apresentar um reality show, porque eu não assistia. Comecei a assistir quando fui convidada para A Fazenda 15. Aí eu maratonei as temporadas anteriores."