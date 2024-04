Reprodução/Instagram A apresentador se vingou a ex-participante do BBB 24

Na última quarta-feira (17), Sabrina Sato e Beatriz Reis se reencontraram nos corredores da Globo e a apresentadora "deu o troco" na ex-participante do BBB 24 ao derrubá-la no chão. Em março, a namorada de Nicolas Prattes participou do quadro Vamos Invadir sua Casa e levou um tombo após a ex-BBB e Alane Dias pularem em cima dela.



A apresentadora compartilhou o momento de risos entre ela e a ex-participante do reality show da Globo. "Eu descontei, genteee!!!!!!! É o Brasil do Brasil!!!", escreveu na legenda do Instagram.

Beatriz Reis foi atrás de Zoe, filha da comunicadora com Duda Nagle, no camarim: "Eu não acredito. Eu vou derrubar de novo. Eu vou cair aqui. Ela vai me derrubar... Ela me derrubou, Brasil". "Eu descontei", brincou Sabrina Sato.





Nos comentários, internautas se divertiram com a brincadeira. "Nem sempre o vencedor é o ganhador", pontuou um dos usuários. "A mesma energia das duas", apontou outro. "Sabrina é uma lenda! Amooo essa mulher!", celebrou outro. "Sabrina, como sempre, dando aula de como ver a vida com a maior leveza do mundo", elogiou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko