Reprodução/Globo A modelo retomou sua amizade com o cantor após o fim do BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira (18), Yasmin Brunet organizou uma festa com todos os participantes do Quarto Gnomo do BBB 24. Entre eles, Rodriguinho chamou a atenção pela interação com a modelo, que até então não queria contato com o cantor após ficar ciente dos comentários machistas e gordofóbicos proferidos por ele na casa mais vigiada do Brasil.



Em seus Stories do Instagram, o artista compartilhou um vídeo dos dois e declarou que a paz entre eles foi selada. "Ele veio! A paz foi selada", disse a ex-participante do reality show da Globo.

Yasmin Brunet apareceu sorridente e comemorou a presença do músico no evento. Já Rodriguinho a abraçou e a beijou durante a gravação.





Vale lembrar que, ao sair do BBB 24, a modelo ficou decepcionada com as atitudes do ex-brother: "Eu tinha consciência de que na casa estavam me passando a versão leve dos fatos. Perguntei muito pro Rodrigo. Foi uma grande decepção pra mim, ele disse que não lembrava, que se fosse algo pesado ele lembraria. Quando vi isso, me decepcionei tremendamente com ele", admitiu em entrevista ao Mais Você.

"É realmente uma grande decepção, é uma pessoa que gostei muito quando conheci. É uma pessoa que eu conversaria depois, pra mim o que aconteceu na casa vai ficar na casa, aqui fora é diferente. Mas isso não tira a culpa do que ele falou. Não se deve jamais falar do corpo de outra mulher. Acho extremamente machista, desnecessário. As mulheres já vivem grande pressão pra ter o corpo de certa forma, pra estar nos padrões. Ouvir um homem falar isso, um homem casado, com filhas, me pega muito e me decepciona muito", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko