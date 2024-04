Reprodução O apresentador da emissora protagonizou um climão ao vivo

Nesta quinta-feira (18) o jornalista Felipeh Campos esteve ao vivo em uma live no YouTube do Link Podcast para cobrir todos os detalhes da Coletiva de Imprensa de A Grande Conquista 2, na Record. Enquanto conversava com outros jornalistas, incluindo este colunista que vos escreve, Lucas Selfie questionou a participação de Deborah Albuquerque no projeto e o climão se instaurou.



"Eu vi que a pavoa está com vocês no Link [Podcast]", disparou o ex-participante de A Fazenda 12. "Quem?", questionou o apresentador. "Deborah", respondeu Lucas Selfie. "Quer água? Quer água ou não", disparou Felipeh Campos ao tentar mudar de assunto.



No mesmo instante, os demais jornalistas caíram no riso e tentaram justificar que a tal Deborah seria a "psicóloga" do reality show da emissora, tentando evitar o climão.







Mas a coluna te explica agora o motivo do climão ao vivo agora. Deborah Albuquerque, ex-A Fazenda 14, passou a realizar algumas entrevistas no Link Podcast, mas ainda não se sabe se ela continuará no time de apresentadores. Recentemente, ela entrevistou Arthur Aguiar, teve um bom desempenho, porém sua permanência no programa ainda é um mistério.

A Grande Conquista

Lucas Selfie segue fixo no comando dos programas digitais dos realities da Record. Neste ano, ele terá Ju Nogueira ao seu lado durante as sabatinas com os eliminados, e nos "reacts" dos principais acontecimentos de A Grande Conquista, que estreia em 22 de abril, sob o comando de Rachel Sheherazade.



*Texto de Júlia Wasko

