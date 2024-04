Reprodução/Globo A ex-participante do BBB 24 aprovou a relação dos finalistas do reality show da Globo

Na última terça-feira (16), após a final do BBB 24, Deniziane Ferreira abriu o jogo sobre seus sentimentos em relação ao envolvimento de Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. A ex-participante do reality show da Globo admitiu que "não tem essa rixa que as pessoas falam".



"Eu até queria aproveitar aqui para falar disso. O Matteus, a gente teve um relacionamento na casa, eu terminei, a gente se resolveu. A gente ficou de conversar aqui fora, acabou que ele se envolveu com outra pessoa", iniciou em conversa com o apresentador Ed Gama.

"Ele estava solteiro, não tem problema nenhum com isso. A gente realmente se prometeu conversar aqui fora, mas eu posso falar sobre as minhas ações. Eu, Anny, escolhi conversar com ele. Ações dos outros eu não tenho como controlar. Então, ele já está com outra pessoa, eu super respeito. Nunca fui a favor dessa rivalidade feminina que as pessoas criam", desabafou.





"Essa rivalidade foi criada pela própria torcida. Eu mesma nunca me pronunciei sobre o assunto. Então eu queria deixar isso claro: o Matteus estava solteiro, ele está se relacionando com outra pessoa, e tá tudo bem, gente. Não foi porque assim 'ela estava com raiva', porque ele estava solteiro, sabe? Não tem essa rixa que as pessoas falam que tem", acrescentou.

O apresentador ainda questionou: "Mas você tá bem?". "Tô tranquila, sim. As pessoas correlacionaram minha crise de ansiedade com o fato de eles terem ficado, sendo que aconteceu bem antes, assim que eu saí do programa", apontou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko