Reprodução/Instagram A empresária participará do documentário das Paquitas

Há dois meses, rumores de que Andréa Sorvetão estaria fora do documentário "Para sempre tão bom: Paquitas" ganharam peso. Entretanto, a ex-assistente de palco de Xuxa Meneghel finalmente acertou sua participação e gravará um depoimento nos próximos dias.



A expectativa sobre a participação de Andréa Sorvetão não existia somente para os fãs do grupo, mas para os idealizadores do projeto. Com as últimas polêmicas envolvendo o fim de sua amizade com a Rainha dos Baixinhos, seu envolvimento tornou-se uma grande dúvida.

"Convidamos todas as Paquitas. Algumas ainda estão vendo agenda, mas queremos ter todas", disse Ana Paula Guimarães, ex-Paquita e uma das diretoras da produção, em entrevista ao jornal Extra, em fevereiro deste ano.





Anteriormente, Andréa Sorvetão havia sido vetada do documentário e reclamou da situação: "Eu me sentiria parte desse documentário, sem dúvida alguma. Mas ela (a Xuxa) decidiu que eu não fizesse parte. É claro que eu fiquei chateada. Não vou ser hipócrita".

Desde 2021, as duas não se falam após desentendimentos relacionados a posicionamentos políticos e eleitorais. A situação ficou tão tensa que a ex-Paquita foi expulsa do grupo de WhatsApp, mantendo contato somente com Catia Paganote, Bárbara Borges e Thalita Ribeiro.

*Texto de Júlia Wasko

