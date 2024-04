Reprodução/Instagram A bailarina se demitiu da emissora após comentário racista do apresentador

Nesta quinta-feira (18), Cintia Mello anunciou sua saída do balé do Programa do Ratinho, do SBT. No dia 1° de abril, a bailarina foi alvo de uma "piada" racista do apresentador após o mesmo sugerir que ela estava com piolho e pedir para sua assistente de palco chacoalhar os fios para conferir se era uma peruca. Quase três semanas depois, a dançarina pediu demissão da emissora.



"Eu fui orientada a me pronunciar apenas quando estivesse firme nas minhas convicções. Decidi me desligar do Programa do Ratinho. Alguns dias atrás fui tragada por uma situação que eu não escolhi passar, e quero deixar claro aqui que eu tenho muito orgulho em ser uma mulher negra", explicou.

"Fui pega de surpresa para uma brincadeira inoportuna. E, para mim, contraditória, porque foi feita por uma pessoa que sempre elogiou o meu cabelo natural. Por ter liberdade, afinal, são nove anos de convivência, eu resolvi buscar uma conversa. Tentei explicar quais são os estigmas por trás de uma brincadeira como aquela, como acaba impactando a vida de pessoas negras, meu cotidiano, minha vida, minha saúde mental e trabalho, até porque eu trabalho com a minha imagem na rede social", contou.





A bailarina ainda enfatizou que permaneceu em silêncio ao longo de 17 dias porque esperava que a emissora ou a atração emitissem um pedido de desculpas a ela: "Eu tinha esperança de que algo acontecesse. Uma conversa pessoalmente, uma nota, um esclarecimento público... Porque meu constrangimento foi público. Mas nada aconteceu. E pior: recebi olhares hostis de algumas pessoas, como se eu tivesse culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ali eu percebi que ninguém se importava e que não era mais o meu lugar. Tive que distinguir muito bem gratidão de submissão. Sigo de cabeça erguida e consciência limpa, porque tentei fazer o que eu achava ser correto".





No dia 1° de abril, Ratinho fez diversos comentários sobre o cabelo black power de Cintia Mello. "Cintia, essa peruca sua é a mais bonita (...) Não é seu cabelo... Mas eu vi um piolho", disparou. Dois dias depois, a dançarina publicou um desabafo nas redes sociais.

"Vim aqui agradecer às pessoas que estão preocupadas comigo e com meu bem-estar. Não vim aqui justificar meu silêncio, só falar para vocês que minha bebê não está bem, estou cuidando dela e já faz quatro dias de muita febre, não dormi à noite direito. Estou triste com alguns fatos, mas todos que me acompanham sabem o quanto eu sou verdadeira e justa, e não tenho problema nenhum em falar sobre as coisas da minha vida. Estou cuidando da minha filha, preciso trabalhar e preciso ter calma e discernimento para falar sobre o assunto", admitiu.

O Ratinho falando que cabelo black da dançarina era peruca e depois dizendo que achou um piolho. Inaceitável! pic.twitter.com/c5dy0CwKel — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 3, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko