Reprodução A esposa do campeão do BBB 24 curtiu um comentário negativo sobre o ex-brother

Nesta quinta-feira (18), Mani Rego reagiu a um comentário negativo sobre as atitudes de Davi Brito após o BBB 24. A esposa do campeão desta edição do reality show concordou com a crítica a respeito do ex-brother: "Mimimi".



"Linda vou falar nem que venha os mimimi você merece muito mais que um moleque que agora milionário já tá com os outros pensamentos", escreveu um dos usuários do Instagram.

A reação ao comentário chamou a atenção dos internautas. "Em breve não saberemos mais desse Davi, não aguento mais saber das merdas que ele faz", disse um dos usuários do Twitter/X.







"Vou ficar muito surpresa se o cara que vivia em cima das outras participantes no BBB der um pé na bunda da quarentona depois de ficar milionário. vai ser um choque", pontuou outro. "O big brother começa agoraaaaa", brincou outro. "Tudo marketing", apontou outro. "Não foi por falta de aviso né Mani", lembrou outro.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko