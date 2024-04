Reprodução A emissora divulgou os participantes da próxima temporada do reality show

Na próxima segunda-feira (22), estreia a segunda temporada do reality show A Grande Conquista, da Record. Durante uma coletiva de imprensa, a emissora divulgou os 100 participantes desta edição que disputarão o prêmio de R$ 1 milhão. A atração contará com a apresentação de Rachel Sheherazade.



Aline Bina - Irmã do Cezar Black e enfermeira

Amanda Martins - Mãe da Lary Bottino e empresária

Ana K - Técnica de Enfermagem

Ana Paula Oliveira - Empresária e modelo

Anahí Rodrighero - Empresária

Andreia de Andrade - Ex-Nahim e empresária

Biel Azevedo - Ator em Reis

Bifão - Ex-A Fazenda 11 e Ex-De Férias com o Ex

Billy Santana - Estudante e auxiliar administrativo

Brenno Pavarini - Ator e personal trainer

Bruninho Mano - Humorista e empresário

Brunna Bernardy - Ex do Deyverson (Palmeiras), cantora e empresária

Brunno Danese - Filho do Regis Danese e produtor de eventos

Bruno Canaan - Modelo e ator

Bruno Cardoso - Palhaço e apresentador

Cacau Luz - Engenheira de produção

Carolina Roland - Gestora de clube de assinatura de bolsas de luxo

Cátia Paganote - Ex-Paquita

Cel - Influenciador digital

Charles Daves - Ator e apresentador

Cibelle Mestre - Gerente comercial

Claudia Baronesa - Mãe do MC Gui e empresária

Claudia Carmo - Jornalista e relações públicas

Clevinho Santana - Cantor

Dani Bavoso - Atriz e ex-repórter do R7

Danilo Garcia - Empresário, estudante de medicina e personal trainer

Di Silva - Chef de cozinha

Dona Geni - Mãe da Jaqueline Grohalski

Edlaine Barboza - Modelo

Fábio Gontijo - Ex da Jenny Miranda e dermatologista

Fabrício Almeida - Ator

Fellipe Villas - Policial Militar

Fernando Sampaio - Ator

Flavinha Cheirosa - Apresentadora e cantora

Fran Sabino - Bartender e inspetora

Gabriela Rossi - Ex-De Férias com o Ex Celebs e Miss Brasil 2015

Gaby Fontenelle - Bailarina e educadora física

Garci Zermiani - Jogadora de golfe, apresentadora e nutricionista

Guipa - Radialista e ex da Thaísa Daher

Gustavo Mustafe - Ex de Carla Prata e Key Alves. Bancário

Hadad - Ex-Power Couple Brasil e empresário

Hanny Boni - Cantora e influenciadora

Heytor Ximenis - Influenciador digital

Hideo - Cantor, professor de japonês e advogado

Ingrid Caravellas - Ex-jogadora de vôlei e corretora de imóveis nos EUA

Izumed - Músico e engenheiro de áudio

Jaline Araújo - Recepcionista e cabeleireira

Jéssica Marisol - Ex-De Férias com o Ex e enfermeira

Jey Jey - Cantora (MC) e garçonete Cantora (MC) e garçonete

Jo Werner - Estudante de medicina e Youtuber

João Pinto - Veterinário

Jonas Bento - Cantor e compositor

Jordana Guimarães - Ex-Se Sobreviver, Case Ex-Se Sobreviver, Case

Kadu Rodrigues - Assessor da Deolane Bezerra

Kaio Perroni - Assessor do Lucas Souza e Oficial do Exército

Leonardo Saavedra - Ator

Lippe Rodrigues - Cantor

Lizi Gutierrez - Ex-A Fazenda 13 Ex-A Fazenda 13

Lucas de Albú - Nutricionista e modelo

Luciana Mirihad - Culinarista

Luciano - Técnico de segurança do trabalho e cuidador de idosos

Luiza Aragão - Ex-Are You The One, A Casa e De Férias com o Ex

Madshow - Ex-jogador de futebol

Maizy Magalhães - Ex do Cézar Black e estudante de Odontologia

Manoelzinho - Filho do Manoel Gomes "Caneta Azul"

Márcia Barroz - Mãe da MC Mirella

Marcus Cowboy - Ex-No Limite, cowboy e empresário

Mari - Cantora (MC) e compositora

Matheus Destri - Ator e Modelo

Maysa Reis - Cantora e apresentadora

Michael - Motorista de aplicativo

Michelle Heiden - Miss São Paulo, mentora e modelo

Nadya França - Ex-Ronaldinhas e announcer de MMA

Nathana Britto - Lash designer e esteticista

Nelsão Fenix - Tio da Déborah Albuquerque

Nemo - Professor de artes marciais, gerente de loja e motorista de app

Neuma Carolina - Atriz

Poliana Roberta - Atriz e estudante de veterinária

Preta Praiana - Empresária

Rapahael Hoffman - Relações públicas em eventos e empresário

Ratinho - Aquarista

Ricardo Costa - Ex-Polegar e chef gourmet

Rita Assumpção - Aposentada e orientadora educacional

Sandrão - Pedreiro

Stephany - Analista de marketing e engajamento

Tatiane Melo - Ex do Babu Santana e ex-Se Sobreviver, Case

Taty Pink - Cantora e professora de educação física

Thay Sampaio - Ex-Túnel do Amor e atriz



Theo Black - Ator de Gênesis e psicólogo

Thiago Cirillo - Empresário e atleta

Thiago Luz - Cirurgião dentista, cantor e ex-Game dos Clones

Uarzancler Zuckerman - Ator e produtor

Vanessa Di Santo - Nutricionista

Vini Sassone - Ex-Ilhados Com a Sogra e Nutricionista

Vinicius Venturini - Técnico eletrônico e vendedor

Vinigram - Cantor e filho do Netinho de Paula

Vivi Fernandez - Ex-Malandrinha e atriz

Wellen Rocha - Modelo plus size e ex-Futebol de Sabão

Will Rambo - Humorista e cantor

Ysani - Tem o maior canal indígena do Youtube

Texto em atualização.