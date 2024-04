Reprodução A repórter da emissora denotou a nova canção da artista

Na última terça-feira (16), Wanessa Camargo aproveitou a final do BBB 24 para lançar uma nova música, Caça Like. A canção fala sobre o cancelamento que enfrentou após ser expulsa do reality show da Globo e também tem um ar de "afronta" aos haters que acumulou nos últimos meses. Entretanto, o single não agradou muitos internautas e Carol Pradro, repórter da Globo, botou a boca no trombone: "Ninguém aguenta mais".



"Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização", anunciou em seu perfil no Instagram.

"Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história. Caça Like disponível em todas as plataformas digitais", finalizou ela na explicação da nova música.

Em um trecho, Wanessa Camargo canta: "Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar. Desculpe informar, mas vou desagradar".







A cantora foi criticada pelo single por diversos internautas, seja pela letra ou melodia. E a repórter Carol Prado, que entra ao vivo na Globo diariamente à frente do g1 em 1 Minuto, também se manifestou contra o novo trabalho da cantora.

"Alguém precisa contar pros artistas que ninguém aguenta mais o gênero 'Resposta aos Haters' e, salvo raríssimas exceções, ele só produziu bombas no pop dos últimos anos", publicou em seu Twitter/X.

Alguém precisa contar pros artistas que ninguém aguenta mais o gênero Resposta aos Haters™ e, salvo raríssimas exceções, ele só produziu bombas no pop dos últimos anos https://t.co/rV4YViFOtr — Carol Prado (@pradocrl) April 17, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko