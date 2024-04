Divulgação A apresentadora deixou o comando da atração após um mês

Nesta quarta-feira (17), a assessoria de imprensa do SBT emitiu um comunicado confirmando a saída de Christina Rocha do Tá Na Hora por tempo indeterminado. A apresentadora deixou o comando da atração após um mês e a emissora já definiu sua substituta: Márcia Dantas.



De acordo com a nota, Christina Rocha está afastada por questões pessoais. A jornalista optou por se dedicar à família após a morte de seu cunhado, José. Em suas redes sociais, ela desabafou sobre a perda: "Compartilhamos risadas, lágrimas e memórias inesquecíveis. Juntas, somos mais fortes e capazes de superar qualquer desafio que a vida nos apresente".

A partir desta quarta-feira (17), Márcia Dantas estará no comando da atração. Anteriormente, a apresentadora atuou como âncora do SBT Brasil. Veja o comunicado na íntegra:

"A assessoria de comunicação informa que, reforçando a importante presença feminina na revista popular “Tá Na Hora”, a partir desta quarta-feira, Márcia Dantas estará interinamente ao lado de Marcão do Povo no comando da atração. Por tempo indeterminado, a jornalista assumirá o lugar de Christina Rocha enquanto a apresentadora não volta às suas atividades na televisão. Christina está afastada por questões pessoais e pretende, neste momento, se dedicar à família após a perda de um ente querido".





É importante frisar dois aspectos: o programa acabou de completar um mês no ar, e Christina não conseguiu se entrosar com Marcão do Povo. Nas redes sociais, os comentários sobre a falta de química entre os apresentadores e as constantes "caras feias" que a veterana faz a seu parceiro no ar deram a entender que ela esteja insatisfeita com o projeto.



O SBT, no entanto, não fala de saída permanente. Mas nos bastidores, especula-se que ela não retornará mais ao vespertino e que Márcia será efetivada no posto ao lado de Marcão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko