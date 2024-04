Reprodução/Globo O campeão do BBB 24 revelou detalhes do que fará com o prêmio

Na última terça-feira (16), Davi Brito foi declarado campeão do BBB 24 com 60,52% dos votos e tornou-se dono do maior prêmio da história do reality show da Globo. O ex-brother acumulou uma fortuna muito além dos R$ 2,9 milhões da primeira colocação e revelou quais são seus planos para tamanha fortuna.



O motorista de aplicativo admitiu que sempre teve o desejo de se tornar médico, principalmente após sua mãe engravidar da irmã. Mas o primeiro passo será dar uma estrutura melhor para a própria família. "Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora", afirmou.

"Eu passei por muito perrengue quando eu era pequeno. Eu tive que parar de estudar para poder trabalhar para sustentar minha mãe, minha mãe estava grávida. Eu vi ela no meio-fio embalando limão, olhei para ela e disse: 'Minha mãe, um dia vou ser doutor, vou ser médico e poder melhorar a vida da senhora, melhorar a nossa vida'. Ela deu risada, olhou para mim, bateu na minha cabeça e disse: 'Um dia você vai conseguir'", completou.

Ao ser consagrado vencedor do BBB 24, Davi Brito levou para casa R$ 2,9 milhões do prêmio. Mas sua fortuna com o reality show vai muito além. Durante o confinamento, ele recebeu inúmeras recompensas, ultrapassando a marca de R$ 3,7 milhões.







Ele ganhou uma picape R$ 281,9 mil, R$ 120 mil em dinheiro, R$ 5 mil em eletrodomésticos, R$ 5 mil para gastar em delivery, videogame, um celular e consultoria especializada de marca patrocinadora. Com tudo isso, ele conquistou, no mínimo, R$ 412 mil. E isso ainda não é tudo. Davi Brito ganhou um carro Chevrolet Trailblazer 2025, avaliado em R$ 370 mil.

*Texto de Júlia Wasko

