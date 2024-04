Reprodução O ex-participante do BBB 24 não gostou da brincadeira feita pelo apresentador

Na última terça-feira (16), Nizam Hayek participou do Mesacast BBB e foi surpreendido com um comentário de Vitor diCastro sobre seus nudes. O ex-participante do BBB 24 anunciou o perfil em uma plataforma de conteúdo adulto, mas foi alvo de vazamento das imagens em poucas horas. O apresentador da atração da Globo não deixou barato e brincou com os rumores de que o "membro" do ex-brother não seria dos maiores.

"Ouvi dizer que as fotos vazaram", disse Maycon Cosmer. "Sim, vazou, está no Telegram", lamentou Nizam Hayek. "Está sabendo, hein?", brincou Pequena Lo. "Mas vou te dizer: você está perdendo pouca coisa", disparou Vitor diCastro.

O ex-participante do reality show da Globo ficou desconfortável com a situação e a apresentadora Mari Gonzales tentou amenizar o climão: "O Vitor está brincando. Ele não perde a piada". "É só uma brincadeira", concordou o apresentador.







"É, não pareceu brincadeira. Tem um fundo de verdade, mas tudo bem", respondeu ex-BBB. "É, eu não estava brincando, mas você ficou magoado", apontou Vitor diCastro "Foi muito proposital. Você deu ênfase no 'pouca'. Pouca coisa?", retrucou Nizam Hayek. "Era para ser muito?", finalizou o apresentador.

kkkkkkkkkkkkk o nizam putasso pic.twitter.com/ruBiH7rcFo — littledevil (@littledevilbru) April 16, 2024

Em outro momento, Vitor diCastro disse que todos esperavam que outro brother criasse um perfil em plataformas de conteúdo adulto: "A pessoa que a gente esperava que criasse conteúdo adulto era você [Lucas Pizane] e não o Nizam". "Muito obrigada pela parte que me toca", respondeu Nizam Hayek.

vitor dicastro para pizane: "a pessoa que a gente esperava que criasse conteúdo adulto era você e não o nizam” #bbb24 pic.twitter.com/1XFOCTxMmW — PAIVA (@paiva) April 16, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko