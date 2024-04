Divulgação O novo canal de notícias anunciou sua sede em São Paulo

Nesta quarta-feira (17), a CNBC Brasil anunciou que sua sede será instalada no Edifício Berrini One, um dos complexos comerciais mais modernos do Brasil, localizado no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. O local de trabalho do novo canal de notícias será direcionado aos estúdios, redação e áreas técnicas e operacionais, como a Presidência e o Departamento Comercial.







Os estúdios ainda contarão com uma vista privilegiada de São Paulo, que servirá de cenário para os telejornais e programas da emissora. Um dos principais cenários será a nova Usina São Paulo, na margem do Rio Pinheiros.

A antiga Usina de Traição se transformará em um dos novos pontos turísticos de São Paulo após passar por uma revitalização de sua fachada e instalação de cafés, cinemas, restaurantes e um mirante dentro do projeto Novo Rio Pinheiros.

O Edifício Berrini One conta com 30 andares e é classificado como um prédio triplo A por ser referência em termos de especificações técnicas, com certificação de sustentabilidade como o Green Building e LEED Gold. Para acomodar todas as empresas, possui mais de mil vagas de estacionamento e elevadores sociais inteligentes. A CNBC no Brasil terá um espaço exclusivo de mais de 2 mil metros quadrados e utilizará auditórios, heliponto, salas de reunião e sky lounge (rooftop) do edifício.





"A empresa terá toda infra-estrutura necessária para produzir informação com qualidade. O mais importante é o nosso compromisso com a independência na produção de um modelo de jornalismo que ainda não existe no Brasil", pontuou Douglas Tavolaro, chairman e founder da CNBC Times Brasil.

"Como líder global em jornalismo de negócios, é missão da CNBC informar, fornecer insights e proporcionar uma perspectiva econômica global com relevância local por meio de parceiros como temos no Brasil", concluiu KC Sulivan, presidente da CNBC.

O anúncio da sede acontece justamento no 35º aniversário do maior canal de jornalismo de negócios do mundo. Atualmente, 550 milhões de pessoas assistem a CNBC em todas as plataformas todos os meses. A emissora, que pertencente à NBC Universal, um dos maiores grupos de mídia do mundo, está presente em mais de 80 países e possui redações em 25 capitais da Europa, Oriente Médio, África e Ásia.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko