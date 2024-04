Reprodução/Globo O campeão do BBB 22 revelou detalhes de sua participação

Na última terça-feira (16), Arthur Aguiar participou do programa Link Podcast, apresentado por Deborah Albuquerque. O campeão do BBB 22 admitiu que "coisas não foram boas" em sua vitória no reality show da Globo.





"Cara é muito doido, porque aconteceram coisas muito boas na minha vida, mas aconteceram coisas que não foram boas, e que independente se eu estava errado ou se eu não estava, se o erro foi maior ou menor, me machucaram também. Tiveram consequências duras, né! E eu sinto que olhando pra trás tudo isso foi importante para que eu pudesse chegar onde eu tô hoje e tô vivendo agora e o que eu vou viver ainda. Talvez se fosse diferente eu não seria a pessoa que eu sou hoje", comentou.

"Eu acho que o fato de não me colocar como Camarote em si, quando entrei, eu entrei como participante. Que tinha uma estrada, mas se você reparar na minha jornada dentro do programa em nenhum momento eu enfatizo a minha história, em nenhum momento eu falo sobre minha trajetória artística em nenhum momento eu uso isso ao meu favor. Outro fato que me favoreceu foi o fato da minha baixa expectativa dentro do programa", acrescentou.





O ex-marido de Maíra Cardi entrou na casa mais vigiada do Brasil fadado ao fracasso, principalmente pelas inúmeras puladas de cerca cometidas ao longo de seu relacionamento com a coach fitness. Ao longo do confinamento, Arthur Aguiar conquistou o público e venceu o reality show com 68,96% dos votos.

