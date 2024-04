Reprodução/Globo Os ex-participantes do BBB 24 faturaram após o cancelamento

Na última terça-feira (16), a final do BBB 24 foi o momento ideal para os Camarotes do reality show da Globo divulgarem seus projetos. Wanessa Camargo e Rodriguinho, que saíram cancelados da casa mais vigiada do Brasil, venderam canções e livros no momento em que os holofotes se voltaram para eles.



A filha de Zezé Di Camargo lançou uma música sobre o cancelamento que sofreu após ser expulsa do reality show da Globo. A canção Caça Like tornou-se uma espécie de "afronta" aos haters que conquistou nos últimos meses.

"Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização", anunciou em seu perfil no Instagram.





"Me refaço enquanto pessoa e artista, e Caça Like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história. Caça Like disponível em todas as plataformas digitais", concluiu ela na explicação da nova música.

Em um dos trechos, Wanessa Camargo diz: "Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar. Desculpe informar, mas vou desagradar".





Já Rodriguinho também aproveitou o momento da final do BBB 24 para anunciar o lançamento do seu livro Fora da Caixa. A obra começou a ser vendida nesta quinta-feira (17) e conta com grandes revelações sobre seus aprendizados pós-reality.

"Vivi experiências muitos intensas nos últimos meses, o Big Brother Brasil mudou muita coisa pra mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos… Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa", compartilhou em seu Instagram.

"Eu sou um cara que escreve muito, todo tempo eu to tendo uma ideia, elaborando uma letra de música, anotando um pensamento, e isso me fez falta lá no confinamento. Desde o dia que pisei aqui fora eu comecei a escrever esse livro, e ele tá ficando pronto. Eu tô ansioso pra dividir com vocês. Link na bio para garantir o seu já na pré venda! Bora!", finalizou na legenda.





MC Bin Laden também aproveitou o fim do BBB 24 para repaginar sua carreira. Após ser eliminado do reality show da Globo, o apresentador Tadeu Schmidt deu um conselho: "Posso deixar uma dica pro futuro? Vamos trabalhar em um nome artístico mais legal? Você reparou que poucas vezes eu falei com você 'Bin Laden'. Porque aquele terrorista não combina nada com esse cara de coração enorme".

"Já faz um tempo que isso me incomoda. Quando eu peguei o nome MC Bin Laden, eu era muito novo", concordou o cantor. Um dia após a eliminação, o artista anunciou seu novo nome artístico: MC Binn.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko