Reprodução O surfista será comentarista da emissora

Em julho deste ano, os Jogos Olímpicos de Paris-2024 serão transmitidos na Globo e no SporTV. Italo Ferreira não conseguiu uma vaga e está fora da competição, mas ainda assim não ficará fora do evento. O surfista assinou contrato com a emissora para comentar as transmissões da modalidade.



"Desta vez, vou poder viver o outro lado, que é o dos bastidores. Claro que a vontade de estar lá surfando e representando o Brasil é enorme, mas minha torcida daqui vai ser maior ainda. Vai ser um desafio e estou ansioso para levar para os brasileiros todo o meu conhecimento e experiência", anunciou em comunicado à imprensa.

"Para mim é um orgulho muito grande fazer parte da história dos Jogos Olímpicos. Hoje eu olho para a minha carreira no surfe e para tudo o que conquistei com muita gratidão. Sou um cara que gosta de ter novas experiências, em diferentes áreas, e de ser desafiado. Quando a Globo me procurou para ser comentarista dos Jogos de Paris, eu fiquei muito feliz por esse reconhecimento. Me trouxe até lembranças da infância, de assistir às Olimpíadas na TV Globo", acrescentou.





O surfista não será o único esportista nas transmissões da Globo, Leticia Bufoni estará à frente dos comentários sobre o skate, Hortência Marcari comentará o basquete, e Bruno Schmidt permanecerá no vôlei. Os Jogos Olímpicos de Paris começam em 26 de julho e a Globo terá uma cobertura multiplataforma, com mais de 400 profissionais envolvidos, com 16 equipes de reportagem em Paris e uma no Taiti. Já o SporTV ficará com quatro canais e mais de 16 horas ao vivo por dia. Bárbara Coelho, Luiz Teixeira, Marcelo Barreto e Karine Alves vão apresentar o evento e Carlos Gil, Carol Barcellos, Marcelo Courrege e Pedro Bassan foram escalados para realizar reportagens in loco.

Italo Ferreira perdeu a vaga no surfe masculino para Filipe Toledo e João Chianca. Já Gabriel Medina conquistou uma posição extra nos Jogos Olímpicos após vencer todas as baterias do ISA Games, em março deste ano. O time feminino será composto por Tainá Hinckel, Tatiana Weston-Webb, e Luana Silva, que ficou com a vaga extra após o torneio em Porto Rico.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko