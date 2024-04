Reprodução O ex-diretor da emissora presentendou o vice-campeão do BBB 24

Na última terça-feira (16), Jayme Monjardim deu dois cavalos de presente para Matteus Amaral. O vice-campeão recebeu a lembrança do ex-diretor da Globo como uma forma de incentivar o estudante de Engenharia Agrônoma para iniciar a sua criação de éguas.



"Acho que você merece muito isso, Matteus, porque você colocou o cavalo crioulo no teu coração. Isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Então, em nome do Rio Grande do Sul, tá aqui o início da sua criação", disse em seu Instagram.

"Matteus que você tenha muita sorte no dia de hoje na final do BBB, que esse presente que estou lhe dando sirva para você começar sua linda criação de cavalo crioulo, essas duas potras, são com todo meu carinho a você por ter acompanhado esses meses seu coração puro e sua origem gaúcha, estado que tenho como meu também! Viva o #riograndedosul Independente do resultado de hoje, você já é um campeão! Conte comigo e a Cabanha Villa Matarazzo! Viva o cavalo crioulo! Viva sua passagem pelo BBB! TV Globo", escreveu na legenda.





O ex-diretor da Globo iniciou sua trajetória na emissora em 1999, em Terra Nostra. Ao longo dos anos, trabalhos em diversas tramas, como O Clone (2001), América (2005), Páginas da Vida (2006), Viver a Vida (2009), A Vida da Gente (2011), Flor do Caribe (2013), Em Família (2014), Sete Vidas (2015) e Tempo de Amar (2017).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko