Nesta terça-feira (16), conheceremos o grande campeão do BBB 24 e os ex-participantes do reality show já estão a todo vapor nas preparações para a grande final. Alguns deles já compartilharam nas redes sociais as mudanças de visual que apostaram para o momento de reencontro na casa mais vigiada do Brasil. Veja o antes e depois:



Wanessa Camargo apostou em fios mais curtos e loiros para marcar seu retorno ao confinamento. A ex-sister deixou o BBB 24 após ser desclassificada por agredir Davi Brito. "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", publicou em seu Instagram.

Sua grande amiga, Yasmin Brunet, também pintou os fios, que ficaram ainda mais loiros: "A skin loirão vem aí". Para chegar ao novo visual, a modelo permaneceu mais de dez horas em um salão de beleza.









Deniziane Ferreira deixou os fios escuros de lado e fez mechas mais claras. "Boa tarde para quem acordou iluminada!! O que acharam dessa transformação?", questionou aos seguidores.

Outra ex-sister que aproveitou o momento para mudar o visual foi Raquele Cardozo. A confeiteira aumentou os fios e apostou em tranças nas laterais. "New hair, new girl! Óbvio, claro e coooom certeza que essa semana precisava e merecia uma nova skin nesse cabelo, né?! Prontíssimaaa!", escreveu.

Os demais ex-participantes do BBB 24 também estão aprontando e prometendo grandes mudanças no reencontro, como Lucas Henrique, que cortou os fios. Leidy Elin, Lucas Luigi e Nizam Hayek também compartilharam registros em salões de beleza.

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko