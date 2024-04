Divulgação A apresentadora montou uma estratégia para falar para sua mãe sobre a internação

Desde março, Nadja Haddad está internada em um hospital após sofrer um encurtamento no colo do útero. Grávida de gêmeos, gerados por fertilização in vitro, a apresentadora do SBT realizou cerclagem, uma cirurgia para evitar que os bebês nasçam prematuramente. Em repouso hospitalar, ela relatou ao programa Chega Mais que precisou montar uma estratégia para revelar à sua mãe, Maria Auxiliadora, sobre a situação.

"A minha mãe tem vindo aqui todos os dias, é que eu combinei de ela vir um pouco menos porque é muito cansativo. Ela vem de longe, ela tem Alzheimer, mas é muito bom pra mim e pra ela (...) Sou muito próxima e ligada à minha mãe, a gente tem uma dependência emocional forte, então eu transformei esse momento para que ela lidasse da melhor maneira. Quando internei, eu disse: 'Convida a mamãe pra conhecer a maternidade onde os bebês vão nascer e pra me acompanhar nos exames'. Então, na cabecinha dela ficou isso no começo", explicou.

"Quando ela vem, é muito engraçado, porque ela esquece às vezes que eu tô grávida. Ela diz: 'Quando você engravidar, eu vou engravidar com você, vou ficar louca'. Eu digo: 'Mamãe tenho um negócio pra te mostrar'. E mostro a minha barriga, e ela chora. A gente tem lidado de uma maneira muito leve", celebrou.





A apresentadora do SBT está com seis meses de gestação e os problemas de saúde também afetaram sua saúde mental: "Criei muitas expectativas, como toda mãe, toda gestante cria, de planejar sua gravidez. E eu estava vivendo uma gravidez extremamente saudável".

"Eu tinha separado esse trimestre, que a gente está mais disposta e tudo mais, pra trabalhar, pra gravar, cuidar do quarto dos bebês, enfim, organizar a minha vida. Eu fazia atividade física todo dia, eu dirigia, enfim, eu tinha a minha independência e de repente me foi tirada", acrescentou.

"De repente, todos os planos que eu tinha para uma gestação tranquila, gostosa, e pra curtir a gestação foram tirados de mim. De um dia pra outro. Então, lidar com esse medo de perder meus bebes (porque se eles nascem naquela época, eles não iriam sobreviver), medo de quem eu seria e me tornaria diante de tanta dor e de ter que viver esse sacrifício, eu entendo que gravidez é renúncia, mas uma mulher ativa que de repente tem que ficar deitada, dependendo de todo mundo pra tudo, você enlouquece", concluiu.

