Reprodução Globoplay - 15.4.2024 Davi Brito não terá Olodum tocando de graça na festa de sua vitória





Na ansiedade de comemorar a vitória antes da hora, a equipe de Davi Brito usou as redes sociais do finalista do BBB 24 para anunciar uma série de atrações que farão shows gratuitos na noite de hoje (16) no bairro de Cajazeiras, em Salvador, para comemorar a vitória do motorista de aplicativo no reality show da Globo. Mas o Olodum, maior atração do line-up, acaba de desmentir o comunicado e afirmou que não estará na celebração.







Na nota divulgada pela assessoria de imprensa do Olodum, consta que a equipe de Davi de fato entrou em contato pedindo para que o grupo fizesse uma apresentação gratuita na noite de hoje para celebrar sua vitória no programa. Mas enquanto o convite era analisado, acabaram sendo surpreendidos com o comunicado do time do finalista do BBB 24 confirmando sua presença.

E pelo tom da nota, dá para perceber que os artistas ficaram bastante incomodados com o desespero da equipe e parentes de Davi, mas decidiram desmentir a presença no evento de hoje para que o público não se sentisse enganado com a falsa divulgação.

"A Banda Olodum não estará no evento da vitória do baiano Davi no Big Brother Brasil na noite desta terça-feira, dia 16, em Cajazeiras. A banda foi convidada e enquanto era avaliada as possibilidades para confirmar ou não, os diretores do grupo foram surpreendidos com a divulgação da presença do Olodum na festa, o que infelizmente não acontecerá, apenas por incompatibilidade de agenda e logística", diz o comunicado.





"Mais uma vez, o grupo agradece o carinho e convite da família do Davi. O Olodum está na torcida, desejando sucesso e reafirmando que independente do resultado, Davi já é campeã e poderá contar com o grupo sempre em sua jornada", completou a nota.

Na divulgação do evento feito pela equipe de Davi Brito, foram anunciadas outras quatro atrações fazendo shows gratuitamente: O Kannalha, Oh Polêmico, O Maestro e Danniel Vieira. Tudo acontecerá na Arena Pronaica, que contará com telões para que o público possa assistir à final do reality show. Como se sabe, o baiano é o favorito ao prêmio de quase R$ 3 milhões.