O filho mais novo do Rei Charles III perdeu uma nova batalha judicial

Na última segunda-feira (15), o Supremo Tribunal de Londres recusou um recurso apresentado pelo príncipe Harry para ter proteção policial sistemática Em fevereiro, a batalha judicial já havia sido desfavorável ao membro da família real britânica, que solicitava auxílio envolvendo suas visitas ao Reino Unido. Esse é um assunto muito delicado para o filho mais novo do Rei Charles III, que culpa a imprensa pelo acidente datal da sua mãe, a princesa Diana, em Paris, em 1997.



Vale lembrar que Harry e Meghan Markle perderam o direito à proteção, com verba pública, ao visitarem o Reino Unido. Em 2020, os dois encerraram suas funções públicas como parte da família real e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos, declinando esse benefício.

Ainda assim, o membro da família real questionou a decisão das autoridades de não lhe conceder a proteção, após determinarem que analisariam possíveis medidas de segurança em suas viagens. Em fevereiro, a Justiça britânica estabeleceu que esta decisão "não era irracional".





De acordo com a Folha de S.Paulo, um porta-voz do príncipe indicou que ele ainda irá recorrer à decisão, considerando que estava "reivindicando tratamento preferencial", mas simplesmente uma aplicação "justa e legal" das regras de proteção. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal de Londres confirmou que a decisão tinha razões "fundadas" para não conceder proteção sistemática.

O príncipe Harry foi condenado a pagar 90% das despesas judiciais do Ministério do Interior, mas ainda pode recorrer a um tribunal de apelações. Vale lembrar que essa é a segunda derrota judicial sofrida pelo filho mais novo do Rei Charles III para manter as medidas de segurança quando visitar o Reino Unido.

*Texto de Júlia Wasko

