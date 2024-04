Reprodução/Instagram A atriz recusou a participação em um novo projeto da emissora

Desde 2019, quando estrelou Bom Sucesso, Grazi Massafera não realiza uma novela inteira na Globo. Mesmo com vários convites da emissora, a atriz recusou um papel em Tutti Frutti, trama de Alessandra Poggi que substitui No Rancho Fundo a partir de novembro deste ano. A artista está ciente do atraso da produção de Dona Beja, trama da Max em que é protagonista, e não quer voltar a gravar diariamente tão cedo.



De acordo com a colunista Carla Bittencourt, Grazi Massafera foi sincera com a produção da emissora e informou que não está disposta a fazer grandes participações em novelas. Em novembro de 2021, a atriz deixou a empresa e acertou apenas uma participação especial em Travessia (2022). Em Tutti Frutti, ela viveria a mãe da protagonista, interpretada por Duda Santos.

Sua decisão de não renovar o contrato com a Globo está relacionada com o ritmo pesado das gravações. A atriz buscava mais "liberdade" para poder investir em outros filmes e séries. O convite para Dona Beja encaixou perfeitamente com seus objetivos neste momento. A novela conta com apenas 40 capítulos e gravações entre outubro e janeiro. Com isso, a artista não precisaria permanecer o ano inteiro se dedicando a uma única trama.





Entretanto, a produção enfrentou problemas nos bastidores e o clima entre elenco e direção não é dos melhores. Bianca Bin, responsável pelo papel de antagonista, solicitou sua saída do trabalho duas vezes e deixou o projeto antes mesmo do fim. O atraso é tanto que as gravações estão previstas para terminarem em maio, quatro meses após a projeção inicial. Se tudo estivesse nos conformes, Grazi Massafera estaria disponível para a novela das seis da Globo, mas ficou desanimada com o pouco tempo de descanso e quantidade de cenas que seriam entregues a ela.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko